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Распространение коронавируса нового типа

Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за помощь в борьбе с распространением коронавируса

Ранее основатель Microsoft сообщил, что выделил на эти цели из благотворительного фонда $100 млн

ТАСС, 22 февраля. Председатель КНР Си Цзиньпин отправил благодарственное письмо основателю американской компании Microsoft Биллу Гейтсу, в котором выразил признательность за выделение им $100 млн из благотворительного фонда на оказание поддержки Китаю в борьбе с распространением нового коронавируса. Текст письма, направленного предпринимателю 20 февраля, в субботу приводит агентство "Синьхуа".

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В свою очередь газета China Daily отмечает, что Билл Гейтс 6 февраля отправил Си Цзиньпину письмо, в котором сообщил о выделении из благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс $100 млн, большая часть из которых будет направлена на ускорение эпидемиологических исследований и разработку методов диагностики, а также лекарств и вакцин против нового коронавируса в Китае. В конце января издание сообщало о направлении Гейтсом $5 млн на указанные цели.

Си Цзиньпин в своем письме поблагодарил основателя Microsoft за проявление солидарности с китайским народом в условиях борьбы с распространением коронавируса. "Фонд [Билла и Мелинды Гейтс] быстро присоединился к мировому сообществу и принял активное участие в глобальных мерах реагирования на вспышку [коронавируса], - говорится в тексте письма. - Я [Си Цзиньпин] поддерживаю ваше сотрудничество с некоторыми китайскими учреждениями и надеюсь на усиленную кооперацию и совместные действия в международном сообществе, направленные на сохранение здоровья и благосостояния всех".

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинГейтс, БиллРаспространение коронавируса нового типа
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