В Италии заявили, что обыски у биатлонистов РФ были проведены по подозрению в допинге

РИМ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Обыски в номерах гостиницы российских биатлонистов, участвующих в чемпионате мира в Италии, были произведены по ордеру прокуратуры Больцано по подозрению в допинге, следственные действия в отношении спортсменов продолжаются. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в отделении Корпуса карабинеров автономной провинции Больцано.

"Обыски были произведены сотрудниками подразделения карабинеров по охране здоровья (NAS) Тренто по ордеру прокуратуры Больцано из-за подозрений в отношении одного из российских спортсменов и его тренера в допинге. Следственные действия еще продолжаются", - сказал представитель Корпуса карабинеров.

Он также пояснил, что подобные действия предусмотрены законом после ужесточения уголовного кодекса, в который в 2018 году были внесены поправки в часть об употреблении запрещенных препаратов. В прокуратуре Больцано от комментариев отказались.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.