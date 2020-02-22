В Москве открылся полуфинал конкурса "Лидеры России" для регионов ЦФО

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 550 человек из регионов Центрального федерального округа (ЦФО) вышли в полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом на церемонии открытия полуфинала заявил руководитель конкурса, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 21 февраля, в полуфинал конкурса в ЦФО вышли 555 участников", - сказал Комиссаров, отметив, что это представители всех 18 субъектов округа. Лидерами по числу участников, прошедших в полуфинал, стали Москва, Московская и Липецкая области. Шесть участников полуфинала имеют иностранное гражданство: это четыре гражданина Украины и по одному конкурсанту из Эстонии и Белоруссии.

Комиссаров также отметил, что впервые все участники из ЦФО собраны в рамках одного полуфинала. В предыдущие годы в ЦФО проводилось два полуфинала, в каждом из которых участвовали около 300 человек.

"Среди полуфиналистов 58 представителей сферы информационных технологий, 47 - банковского дела и страхования, 45 работников сферы образования, 43 представителя государственной службы, 30 участников из сферы энергетики, 27 медиков и фармацевтов, 17 научных работников", - уточнил Комиссаров.

По его словам, самому молодому участнику полуфинала 21 год, трем самым опытным конкурсантам по 55 лет. Среди конкурсантов 18% женщин и 82% мужчин.

Комиссаров напомнил, что суперфинал конкурса пройдет с 27 по 31 марта в Сочи.

Главный наставник

"В этом конкурсе очень много выдающихся наставников, но справедливо будет сказать, что у этого конкурса есть главный наставник, и имя ему - президент РФ Владимир Владимирович Путин. Он с первого дня наставник этого конкурса, он с первого дня пристально следит за конкурсом. Мне кажется, что именно его наставничество и предопределяет абсолютный успех этого конкурса и растущий интерес к нему в нашей стране", - сказал член наблюдательного совета "Лидеров России", первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Он подчеркнул, что география конкурса постоянно расширяется. "Сегодня, по-моему, нет такого уголка в России, откуда не было бы участников этого конкурса", - отметил Гусман.

Он добавил, что борьба в полуфинале для ЦФО "будет острой как никогда, а залогом тому является подготовка участников и организация конкурса".

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 г. для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 гг. Всего на него было подано 199 тыс. заявок. 11 февраля 2018 г. по итогам финального этапа, состоявшегося в Сочи на базе образовательного центра "Сириус", были определены 103 победителя.

16 января 2019 г. проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что более 70 из 103 победителей первого конкурса управленцев "Лидеры России" заняли серьезные посты в государственных органах и бизнес-структурах, в том числе двое стали губернаторами (Дмитрий Артюхов и Василий Орлов), а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс проходил в 2018-2019 гг. Он стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября стартовал дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы проходят во всех федеральных округах с января по март 2020 года, сразу после этого состоится суперфинал.