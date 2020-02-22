Эвакуированные 19 итальянцев с лайнера Diamond Princess прибыли на родину

РИМ, 22 февраля. /ТАСС/. Эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японском порту Иокогама, 19 итальянцев прибыли на родину. Как сообщает в субботу агентство ANSA , все они прошли тест на коронавирус и помещены в карантин на военной базе под Римом.

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Всего на лайнере, где зафиксирована вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания, находились 35 итальянцев, в том числе 25 членов экипажа, включая капитана. Он пока остается на борту. Известно, что один гражданин Италии инфицирован.

Круизный лайнер вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел на берег 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.