Сбербанк планирует открыть школу программирования в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Сбербанк планирует открыть в Петербурге образовательный центр "Школа 21", в котором будут бесплатно обучать программированию, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Школа 21" - образовательный проект Сбербанка в сотрудничестве с международной сетью партнерских кампусов "Ассоциация 42", предусматривающий бесплатное обучение программированию по инновационной образовательной технологии.

"Мы договорились со Сбербанком, мы подыскиваем сейчас помещение, и откроем "Школу 21". Это совершенно новая система обучения инженеров. Я недавно был в Москве, и мы посмотрели "Школу 21". Это - школа будущего, совершенно новый подход. Там нет экзаменов, нет учителей, все зависит от тебя, от твоего трудолюбия, твоего желания. Но самое главное - зависит, какой путь ты выберешь. Мы с Германом Оскаровичем [Грефом] договорились, что мы тоже создадим здесь "Школу 21" в самое ближайшее время", - сказал он, выступая на мероприятии Сбербанка "Цифровой день", которое проходит в субботу в Петербурге.

Беглов уточнил, что для школы уже на проспекте Обуховской Обороны подобрано здание. "Сейчас идут первые прикидки, нужно посмотреть, насколько оно подходит. Будет сделан проект, и в ближайшее время у нас тоже появится "Школа 21" на полной цифровой платформе Сбербанка", - уточнил он.

Сбербанк уже открыл "Школу 21" в двух российских городах - Москва и Казани. Обучение в школе бесплатное, поступить в нее могут как граждане России, так и иностранцы. В учебном процессе используется инновационная методика международной сети партнерских кампусов "Ассоциация 42": нет учителей, не проводятся лекции, не выставляются оценки, студенты могут учиться в любое время суток по своему выбору. Учащиеся сами оценивают работу друг друга, это происходит под контролем специальной IT-платформы.