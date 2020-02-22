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Юбилейная гонка на собачьих упряжках "Берингия-2020" открылась на Камчатке

Для жителей Петропавловска-Камчатского приготовили развлекательную программу, посвященную ездовому спорту и традициям народов севера полуострова
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Описание
© Ульяна Бакуменко/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Ульяна Бакуменко/ТАСС
© Ульяна Бакуменко/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Праздничное открытие 30-й традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия-2020" состоялось в субботу в Петропавловске-Камчатском, передает корреспондент ТАСС.

Гонка на собачьих упряжках проводится на полуострове с 1990 года, а в 2018 году вошла в Книгу рекордов России как самая протяженная в стране. Ежегодно каюры - участники соревнований - проходят более 1 тыс. км в сложных метеусловиях по камчатской тундре.

Традиционно перед началом гонки проводится праздник для жителей Петропавловска-Камчатского. Для гостей мероприятия подготовлена развлекательная программа, посвященная ездовому спорту и традициям народов севера полуострова. Кроме того, на одной из площадок праздника торжественно открыли музей "Берингии", в котором собраны памятные экспонаты гонки за 30 лет ее проведения. Н старт гонки-пролога, которую участники называют "генеральной репетицией" перед стартом "Берингии", вышли 33 каюра. Им предстоит пройти маршрут в 10 км в дисциплине "Нарта-спринт с шестью собаками".

"Я участвую в гонке-прологе в первый раз и, конечно, очень нервничаю. Но мои собачки сегодня как будто понимают всю серьезность ситуации и очень дисциплинированы. Погода отличная, пусть и морозно, но солнечно. Снег именно такой, какой нужен нарте, трасса укатана. Надеюсь, что мне удастся пройти ее до конца и показать хорошее время", - рассказала ТАСС семнадцатилетняя каюр Юлия Иванова перед стартом гонки-пролога.

Мероприятия в честь открытия "Берингии" продолжатся в Петропавловске-Камчатском до позднего вечера. Гостей праздника ждет концерт популярной российской группы Burito и яркий салют. Соревновательная часть гонки начнется 1 марта. 15 каюров выйдут из села Мильково на юге края и дойдут на собачьих упряжках до села Тиличики на севере полуострова. Победитель "Берингии-2020" получит 3 млн рублей. Занявшие второе и третье места - по 2 и 1 млн рублей соответственно. Всего же призовой фонд гонки в этом году составит 11,5 млн рублей.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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