Украинский телеканал "Интер" запустил киномарафон, посвященный празднованию 23 февраля

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Телеканал "Интер" начал показывать на Украине советские фильмы к 23 февраля под лозунгом "Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается".

В 11:00 (12:00 мск) в субботу на телеканале начался показ советского фильма "В зоне особого внимания", после него в эфир выйдет кинолента "Ответный ход". 23 февраля в телепрограмме канала также значатся советские фильмы "Восторг" и "Захват".

В 2014 году указом тогдашнего президент страны Петра Порошенко День защитника Отечества был перенесен с 23 февраля на 14 октября.

Телеканал "Интер" также реализует специальный проект "Наша Победа", в рамках которого каждый день в программе "Утро с "Интером" выходят сюжеты о Великой Отечественной войне к 75-летию Победы. Также специальная рубрика рассказывает телезрителям о важных событиях, которые произошли в этот день на фронте, о легендарных полководцах и о людях, совершивших подвиги.

В Национальном совета Украины по ТВ напомнили телеканалу о нормах закона о декоммунизации и заявили, что будут внимательно следить за его праздничным эфиром. "Будем смотреть их эфир. Если будут признаки нарушения закона, будем действовать", - сообщил один их членов регулятора Сергей Костинский в интервью украинскому изданию "Главком".

Скандалы вокруг "Интера"

"Интер" ежегодно оказывается в эпицентре скандалов в связи с организацией концертов, посвященных важным и знаменательным датам, а также подготовкой специальных программ, посвященных Дню Победы. В 2018 году на проморолик к концерту, в котором ведущие критически комментировали процесс декоммунизации на Украине, остро отреагировали представители радикальных организаций. Члены ультраправой партии "Национальный корпус" (запрещена в РФ) блокировали редакцию, а также офис телеканала в Киеве.

9 мая 2019 года несколько десятков радикалов провели акцию протеста возле офиса компании "Национальные информационные системы", производящей программы для "Интера". Поводом к ее проведению стали показ фильм "Ни шагу назад!" и трансляция праздничного концерта ко Дню Победы.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины наложил на "Интер" штраф за трансляцию концерта ко Дню Победы. По мнению представителей регулятора, во время концерта имело место "разжигание ненависти". Телеканал отверг обвинения, заявив, что концерт осудил нацизм и напомнил о роли Украины в победе над ним. В июле 2019 года в судебном порядке штраф в размере 4 млн гривен ($160 тыс.) был отменен.

"Интер" входит в медиахолдинг Inter Media Group, который состоит в международной группе компаний Group DF, принадлежащей украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.