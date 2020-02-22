Источник: россиянка Олеся Красилова была задержана в Испании по запросу США

МАДРИД, 22 февраля. /ТАСС/. Россиянка Олеся Красилова была задержана на испанском острове Тенерифе (автономное сообщество Канарские острова) по запросу США. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в полиции королевства.

По его информации, "она была задержана в аэропорту Тенерифе в соответствии с международным ордером на арест, выданным властями США". Американское министерство юстиции в пятницу отказалось от комментариев относительно Красиловой.

Ранее МИД РФ сообщил, что испанская полиция задержала россиянку 14 февраля при вылете из аэропорта Тенерифе-Южный. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, по "неофициальным сведениям, помещение О. Л. Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны".

Согласно данным МИД РФ, Красилова является сотрудницей подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений" и прибыла на территорию Испании в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации. В настоящее время россиянка содержится в одном из пенитенциарных учреждений на острове Тенерифе, материалы ее дела переданы в следственный суд. В российском дипведомстве добавили, что по поручению посольства Красилову посетили сотрудники офиса почетного консула РФ на Канарских островах. Также сообщалось о том, что посольство России в Испании окажет максимальное содействие задержанной.

В свою очередь советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано в пятницу заявила журналистам, что ведомство не получало официальных уведомлений о том, что задержанная в Испании сотрудница находится в розыске.