Столичные власти подготовили более 150 мероприятий, приуроченных ко Дню НКО

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы подготовили более 150 мероприятий, приуроченных к Всемирному дню некоммерческих организаций (НКО), который отмечается 27 февраля. С 25 по 28 февраля в столице пройдут встречи с благотворителями и различные мастер-классы, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Нас ждет больше 150 мероприятий: встречи с благотворителями, мастер-классы и дни открытых дверей в различных НКО, знакомство с социальными проектами города и возможность принять в них участие в качестве волонтера. Делать добрые дела может кто угодно - профессия и возраст здесь не имеют значения", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Узнать полный список мероприятий и зарегистрироваться для участия в них можно на сайте городнеравнодушных.рф.

По словам Сергуниной, сегодня в Москве работает более 6 тыс. социально ориентированных НКО. С их помощью город поддерживает детей с особенностями развития и детей-сирот, малообеспеченные и многодетные семьи, заботится об экологии и о бездомных животных, сохраняет культурное наследие, организует акции и культурные мероприятия. Некоммерческие организации проводят юридические и психологические консультации, поддерживают родственников людей с зависимостями и помогают детям с особыми потребностями в адаптации.