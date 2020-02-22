{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Столичные власти подготовили более 150 мероприятий, приуроченных ко Дню НКО

С 25 по 28 февраля в столице пройдут встречи с благотворителями и различные мастер-классы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы подготовили более 150 мероприятий, приуроченных к Всемирному дню некоммерческих организаций (НКО), который отмечается 27 февраля. С 25 по 28 февраля в столице пройдут встречи с благотворителями и различные мастер-классы, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Нас ждет больше 150 мероприятий: встречи с благотворителями, мастер-классы и дни открытых дверей в различных НКО, знакомство с социальными проектами города и возможность принять в них участие в качестве волонтера. Делать добрые дела может кто угодно - профессия и возраст здесь не имеют значения", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Узнать полный список мероприятий и зарегистрироваться для участия в них можно на сайте городнеравнодушных.рф.

По словам Сергуниной, сегодня в Москве работает более 6 тыс. социально ориентированных НКО. С их помощью город поддерживает детей с особенностями развития и детей-сирот, малообеспеченные и многодетные семьи, заботится об экологии и о бездомных животных, сохраняет культурное наследие, организует акции и культурные мероприятия. Некоммерческие организации проводят юридические и психологические консультации, поддерживают родственников людей с зависимостями и помогают детям с особыми потребностями в адаптации.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
МИД РФ намерен защитить биатлонистов от давления на ЧМ в Италии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС