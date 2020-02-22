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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Иране зафиксированы еще 10 случаев заражения коронавирусом

Всего от этого вируса в стране умерли пять человек

ТАСС, 22 февраля. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Иране возросло с 18 до 28, еще один человек умер. Об этом сообщил в субботу представитель министерства здравоохранения исламской республики Киянуш Джаханпур, передает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Сообщения о первых случаях заболеваний в Иране, вызванных коронавирусом нового типа, появились 19 февраля. На 21 февраля было зафиксировано четыре летальных исхода.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По данным на утро субботы, количество летальных исходов в Китае составило 2345 случаев, выздоровели более 20,6 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,3 тыс.

Теги
ИранКитайРаспространение коронавируса нового типа
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