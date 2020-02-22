Samsung закроет завод в южнокорейском Куми после обнаружения инфицированного коронавирусом

ТАСС, 22 февраля. Корпорация Samsung Electronics закроет на день для дезинфекции свой завод по производству мобильных устройств в городе Куми (провинция Кёнсан-Пукто) после того, как оказалось, что один из его сотрудников заражен новым коронавирусом. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию.

По его данным, Samsung Electronics планирует в воскресенье, 23 февраля, провести дезинфекцию помещений завода и возобновить производство в понедельник, 24 февраля. Представитель компании заявил, что приостановка работы на предприятии в Куми, скорее всего, не скажется на объемах производства смартфонов.

Сотрудники, контактировавшие с инфицированным коронавирусом, добровольно согласились уйти на карантин, добавляет агентство.

Ранее Центр контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения Южной Кореи информировал об увеличении числа случаев заражения коронавирусом нового типа до 433. По его данным, в провинции Кёнсан-Пукто, граничащей с городом Тэгу, где ранее была зафиксирована вспышка заболевания, вызванного вирусом 2019-nCoV, зарегистрированы 14 случаев инфицирования.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По данным на утро субботы, количество летальных исходов в Китае составило 2345 случаев, выздоровели более 20,6 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,3 тыс.