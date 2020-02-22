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В Совфеде предложили штрафовать за невырубку борщевика и амброзии

Как сообщила сенатор Ирина Рукавишникова, соответствующие поправки в новый КоАП будут направлены в Минюст в ближайшие дни

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова намерена добиваться включения в новый Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) наказания за непринятие мер по борьбе с борщевиком и амброзией по предложению регионов РФ.

"Мы [сенаторы] собрали предложения от субъектов РФ [по поправкам в новый КоАП]. В частности, в большинстве предложений от субъектов прозвучала тема распространения сорной растительности - борщевика и амброзии. Мы поддерживаем предложение субъектов. Я буду дальше эти предложения продвигать. Передам их в рабочую группу для обсуждения", - сказала Рукавишникова ТАСС в пятницу, добавив, что предложения будут направлены в Минюст в ближайшие дни.

Так, новую редакцию КоАП предлагается дополнить новой статьей, предусматривающей наказание за непринятие мер по борьбе с борщевиком Сосновского, амброзией полыннолистной и иной карантинной сорной растительностью правообладателями земельных участков, находящихся в их собственности, владении, пользовании. За такое правонарушение предлагается установить ответственность для граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 7 тыс. до 12 тыс. рублей и для юридических лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Как пояснила сенатор, в случае если правонарушение совершено впервые, то предлагается лишь выносить предупреждение.

Она подчеркнула, что эти растения наносят колоссальный вред здоровью человека. Несмотря на то, что борьба с ними сейчас ведется, как полагает сенатор, это происходит не очень эффектно. "И в субъектах РФ родилось предложение - наделить органы местного самоуправления, на территории которых произрастают эти растения, правом пресекать эти правонарушения и  составлять протоколы", - сказала Рукавишникова.

По ее словам, сейчас возможностей федеральной структуры - Россельхознадзора - не хватает. "5-6 человек на регион не могут физически охватить всю территорию цветения амброзии и борщевика, выявить нарушения и привлечь к ответственности. Мы предлагаем помочь и дать возможность органам местного самоуправления администрировать эти правонарушения. Таким образом, борьба будет более эффективной", - подчеркнула парламентарий.

Теги
РоссияРукавишникова, Ирина Валерьевна
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