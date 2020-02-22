МИД РФ намерен защитить биатлонистов от давления на ЧМ в Италии

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ работает над тем, чтобы оградить российских биатлонистов от психологического давления в связи с обысками в отеле сборной РФ на чемпионате мира в Италии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Хотела бы обратить внимание, что наша первоочередная задача, которая сейчас стоит перед нами, - это вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления. Безусловно, юридические вопросы решаются, но самое главное сделать так, чтобы спортсмены продолжали участие в соревнованиях", - сказала она.