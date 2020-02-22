Иран приостанавливает паломнические поездки в Ирак из-за коронавируса

ТЕГЕРАН, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Ирана приняли решение временно приостановить паломнические поездки в Ирак из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в субботу представитель иранской Организации хаджа и паломничества Мохаммад Азад.

"Паломнические поездки [в Ирак] воздушным транспортом приостановлены", - цитирует его агентство Fars. Азад добавил, что "приостановлено также наземное сообщение".

Информация о первых случаях заболевания в Иране, спровоцированного коронавирусом, появилась 19 февраля. На текущий момент зарегистрировано 28 случаев, пять из которых закончились летальным исходом.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По данным на утро субботы, количество летальных исходов в Китае составило 2345, выздоровели более 20,6 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,3 тысячи.