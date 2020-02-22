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В Курской области полиция нашла потерявшуюся женщину, которая трое суток провела без еды

Ее нашли в овраге в 8 км от дома

ТАСС, 22 февраля. Полиция в Курской области нашла женщину, которая пропала из дома и три дня не выходила на связь. Об этом сообщила ТАСС в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Хомутовском районе Курской области родственники 49-летней местной жительницы обратились с заявлением о ее пропаже к участковому <…> Незамедлительно отделом полиции были организованы поисковые мероприятия", - рассказала Волк. До этого родственники двое суток своими силами пытались найти женщину, но безрезультатно.

Как отметила представитель МВД, женщину без сил нашли в овраге в восьми километрах от дома, она почти трое суток провела без еды, в качестве питья растапливала снег, а спала на собранных ветках. Полицейские доставили ее в больницу.

Теги
РоссияКурская область
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