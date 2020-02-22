"Ъ": Путин поручил кабмину разработать новую стратегию по борьбе с ВИЧ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ до 1 июля 2020 года разработать новую государственную стратегию по борьбе с ВИЧ-инфекцией до 2030 года с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в субботу сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на перечень поручений президента РФ.

Перечень поручений, на который ссылается издание, пресс-служба Кремля еще не опубликовала, а также пока не ответила на соответствующий вопрос ТАСС.

По информации издания, распоряжения содержат указание об обследовании граждан России на наличие ВИЧ-инфекции в рамках диспансеризации при условии их согласия и соблюдения конфиденциальности. Более того, президент потребовал увеличить в два раза охват антиретровирусной терапии [ВОЗ рекомендует начинать лечение такой терапией сразу после выявления диагноза] людей с ВИЧ - до 90%. Также глава государства распорядился проработать вопрос снижения отпускных цен производителей лекарственных препаратов и их централизованной закупки.

В свою очередь Министерство здравоохранения РФ направило в комитет Государственной думы по охране здоровья письмо, в котором подчеркивает наличие проблем при работе с "ключевыми группами населения". Ведомство также отметило необходимость поддержки некоммерческих организаций (НКО) и добровольцев, которые помогают гражданам, зараженным ВИЧ, и обеспечения их взаимодействия с государственными органами.

О проблеме ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную систему и ослабляет защиту организма от широкого ряда инфекций и болезней, в том числе некоторых типов рака. У ВИЧ-инфицированных постепенно развивается иммунодефицит. Инфекция может передаваться при незащищенном сексуальном контакте, переливании зараженной крови, совместном использовании зараженных игл, шприцев или других острых инструментов, а также от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания. Последней стадией заболевания, развивающегося при инфицировании вирусом, является СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), когда организм человека теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей.

По данным федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, на 1 января 2019 года на диспансерном наблюдении находятся чуть более 715 тыс. россиян, сообщили ранее в Минздраве.