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МЧС предупредило о шторме на Балтике у берегов Калининградской области

Ожидается ветер с порывами до 24 м/с

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Усиление ветра до 24 м/с ожидается в прибрежных районах Калининградской области с вечера 22 февраля. Объявлено штормовое предупреждение, сообщается в субботу на сайте регионального управления МЧС.

"Вечером и ночью 22-23 февраля в прибрежной части Калининградской области с усилением юго-западного и западного ветра с порывами 22-24 м/с ожидается сильное волнение: высота волны 4-4,5 м. В открытой части юго-востока Южной Балтики высота волны 5-6 м", - сообщается на сайте.

Жителям рекомендовано соблюдать осторожность и воздержаться от выхода на водоемы на маломерных судах.

Теги
РоссияКалининградская область
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