Власти Чечни рассчитывают запустить прямой рейс из Грозного в Иорданию

ГРОЗНЫЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни ведут переговоры о запуске до конца 2020 года прямого рейса из Грозного в Иорданию для увеличения туристического потока, сообщил в субботу ТАСС министр по туризму республики Муслим Байтазиев, который в составе чеченской делегации находится в королевстве.

"В ходе встреч с представителями туристических ведомств Иордании мы пришли к выводу, что самое нужное нам направление - это авиасообщение. Руководитель комитета по развитию туризма организовал нам встречу с сотрудниками авиакомпании Fly Jordan, и мы обсудили возможные варианты открытия рейса, хотя бы чартерного. Дальше вопрос будет решаться в рабочем порядке, сделаем все, чтобы рейс уже в этом году был осуществлен", - отметил собеседник.

По его словам, задача - сделать Грозный хабом между ближневосточными странами и Северным Кавказом. "По итогам поездки будет составлена дорожная карта. Пока мы определили основные пункты - это взаимовыгодное продвижение турпродуктов, обучение наших специалистов, открытие рейса и туристско-информационного центра Visit Chechnya", - отметил Байтазиев.

Он добавил, что также планируется развивать в некоторых областях Иордании этнотуризм, в рамках которого туристы будут погружаться в чеченские семьи, которые там проживают. "Они смогут познакомиться с нашей культурой и обычаями, что впоследствии будет сказываться на приезд этих же туристов в Чеченскую Республику", - отметил министр.

В Иордании проживают десятки тысяч чеченцев, вынужденно переселившихся в XIX веке. Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2019 году посетил королевство и провел встречу с королем Иордании Абдаллой II в Аммане. Король посетил Чечню с дружеским визитом в 2014 году.

В 2019 году Чечню посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". 2020 год в регионе объявлен Годом туризма.