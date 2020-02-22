{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Чечни рассчитывают запустить прямой рейс из Грозного в Иорданию

В регионе рассчитывают сделать Грозный хабом между ближневосточными странами и Северным Кавказом

ГРОЗНЫЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни ведут переговоры о запуске до конца 2020 года прямого рейса из Грозного в Иорданию для увеличения туристического потока, сообщил в субботу ТАСС министр по туризму республики Муслим Байтазиев, который в составе чеченской делегации находится в королевстве.

"В ходе встреч с представителями туристических ведомств Иордании мы пришли к выводу, что самое нужное нам направление - это авиасообщение. Руководитель комитета по развитию туризма организовал нам встречу с сотрудниками авиакомпании Fly Jordan, и мы обсудили возможные варианты открытия рейса, хотя бы чартерного. Дальше вопрос будет решаться в рабочем порядке, сделаем все, чтобы рейс уже в этом году был осуществлен", - отметил собеседник.

По его словам, задача - сделать Грозный хабом между ближневосточными странами и Северным Кавказом. "По итогам поездки будет составлена дорожная карта. Пока мы определили основные пункты - это взаимовыгодное продвижение турпродуктов, обучение наших специалистов, открытие рейса и туристско-информационного центра Visit Chechnya", - отметил Байтазиев.

Он добавил, что также планируется развивать в некоторых областях Иордании этнотуризм, в рамках которого туристы будут погружаться в чеченские семьи, которые там проживают. "Они смогут познакомиться с нашей культурой и обычаями, что впоследствии будет сказываться на приезд этих же туристов в Чеченскую Республику", - отметил министр.

В Иордании проживают десятки тысяч чеченцев, вынужденно переселившихся в XIX веке. Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2019 году посетил королевство и провел встречу с королем Иордании Абдаллой II в Аммане. Король посетил Чечню с дружеским визитом в 2014 году.

В 2019 году Чечню посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". 2020 год в регионе объявлен Годом туризма.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичИорданияРоссияСКФО
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Глава ВОЗ выразил обеспокоенность распространением коронавируса за пределами КНР
Как отметил Тедрос Аданом Гебрейесус, информацию о снижении числа случаев заболевания в Китае следует интерпретировать с осторожностью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС