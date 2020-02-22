Более 20 пассажиров Diamond Princess сошли на берег без проверки на коронавирус

ТОКИО, 22 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после истечения двухнедельного карантина без проверки на коронавирус. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

"23 пассажира покинули судно, не пройдя необходимой проверки на наличие вируса. Среди них 19 японцев и четыре иностранца, которые находятся в Японии. Мы связались с ними, чтобы они прошли проверку. Это наша ошибка, мы глубоко о ней сожалеем и надеемся, что такое больше не повторится", - сказал он.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Мужчина сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

Операция по эвакуации незараженных пассажиров с борта Diamond Princess длилась с 19 по 21 февраля. За это время судно покинули около тысячи человек. В отдельном порядке с помощью чартерных рейсов из Японии своих жителей с лайнера забрали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада и Гонконг. Всего таким образом было вывезено порядка 800 человек.

Судно стало вторым по величине очагом распространения коронавируса за пределами Китая. Всего на нем заразились 634 человека, включая трех россиян. Два пассажира - пожилые японцы - умерли в больнице. На лайнере пока остаются около 1,2 тысячи человек - экипаж и те, кто контактировал с заразившимися коронавирусом. Японские власти намерены спустить их на берег в ближайшее время.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По последним данным, количество летальных исходов в Китае составило 2345, выздоровели более 20 тысяч человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 76,2 тыс.