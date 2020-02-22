Лидера "желтых жилетов" не пропустили к Макрону на сельхозвыставке в Париже

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Первые часы работы 57-го Международного сельскохозяйственного салона в Париже были отмечены несколькими инцидентами, в которых напрямую или косвенно принял участие президент Франции Эмманюэль Макрон. Наиболее заметной стала попытка одного из инициаторов протестного движения "желтых жилетов" Эрика Друэ прорваться к главе государства через плотную толпу гостей мероприятия, журналистов и охраны.

Как уточняет телеканал BFM, мужчина пытался подойти к президенту Франции, который рано утром прибыл в выставочный центр Порт-де-Версаль, чтобы пообщаться с фермерами и ознакомиться с представленной на выставке продукцией. В Twitter опубликованы видео с места событий, на которых видно, как несколько человек в черном достаточно быстро ведут под руки Друэ, расталкивая толпу перед собой. Его обыскали, после чего отправили к выходу из павильона.

В то же время одному представителю "желтых жилетов" все же удалось пообщаться с Макроном. Женщина средних лет без светоотражающего жилета, но представившаяся участницей движения, выразила главе государства недовольство проводимой правительством пенсионной реформой, из-за которой с декабря по всей Франции проходят забастовки и массовые демонстрации, отдельно раскритиковав насилие со стороны полиции во время субботних манифестаций. Макрон ответил, что пенсионная реформа - это демократический процесс, и что не так уж много людей выходит на улицы, чтобы протестовать против нее. Кроме того, президент согласился "уделить час своего времени", чтобы встретиться с представителями движения и предложил женщине собрать инициативную группу "желтых жилетов".

Перед открытием мероприятия у входа в павильон президента также ждала группа представителей профсоюза "Молодые фермеры" и Национальной федерации профсоюзов землевладельцев (FNSEA). Они выражали недовольство ужесточением ограничений на использование пестицидов и снижением доходов от продажи своей продукции. Почти полчаса Макрон беседовал с ними, подчеркнув, в частности, что "ничто не может оправдывать ущемление интересов фермеров", и заверил, что занимается этим вопросом не только в период проведения сельскохозяйственного салона. Он также пообещал оказать поддержку в первую очередь тем отраслям, которые могут особенно сильно пострадать из-за введения санкций со стороны США (виноделие) и выхода Великобритании из состава Евросоюза (рыбная ловля).

Французский лидер также ответил на требование FNSEA увеличить пенсии фермеров до 85% от минимальной зарплаты, которая сейчас составляет €1539 (€1185 после вычета налогов). Он заявил, что это невозможно, поскольку потребует €1,1 млрд только на прибавки к выплатам нынешних пенсионеров.

57-й Международный сельскохозяйственный салон в Париже проходит с 22 февраля по 1 марта. На нем представлена продукция более 1 тыс. хозяйств из 24 стран.