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В Крыму завершился зимний форум "Молодежки ОНФ"

Около 400 представителей регионов приняли участие в квесте, преодолев маршрут по скалам до Генуэзской крепости

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Около 400 представителей регионов РФ на зимнем форуме молодежного направления Общероссийского народного фронта ("Молодежка ОНФ") приняли участие в финальном командном квесте по преодолению сложного маршрута по скалам к вершине, на которой расположена средневековая Генуэзская крепость в Судаке. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе форума.

"Одним из ярких моментов форума стал командообразующий квест "Крепость". Ребята преодолели сложный маршрут до Генуэзской (Судакской) крепости. Их ждали испытания на логику, память и тактическое мышление. После того, как команды выполнили все задания квеста, они вынесли флаг "Молодежки ОНФ" с девизом команды: "Не жди перемен, твори перемены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении всех дней форума работали площадки, нацеленные на укрепление командного духа. Один из следов, который оставила "Молодежка ОНФ" в Судаке, - стена с граффити. Участники вместе с художником Денисом Кандалиным создали композицию, где изобразили символ "Молодежки ОНФ" - снегиря - и написали девиз команды: "Не жди перемен, твори перемены".

Одной из важных и основных тем обсуждения со спикерами стали поправки в Конституцию РФ. Депутат Госдумы Равиль Хуснулин рассказал участникам, каким образом идет работа над предложениями по поправкам. "Будущие изменения основного закона страны - это фактически путь развития нашего государства и общества с четко прописанными социальными гарантиями для граждан. Важно, чтобы вы по возвращении в свои регионы донесли это до населения", - приводятся в сообщении его слова.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает, в том числе, расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков 17 февраля сообщил журналистам, что активисты "Молодежки ОНФ" будут агитировать граждан принять участие в общероссийском голосовании по изменениям в Конституции.

О форуме

Команда "Молодежки ОНФ" с 16 по 22 февраля проводила в Крыму образовательный кампус "Зимний". В Судаке известные радиоведущие, спортсмены, деятели культуры и искусства, лидеры общественного мнения вели лекции, дискуссии, мастер-классы и тренинги. Приветствие участникам форума направил президент РФ. По мнению Путина, насыщенная программа форума позволяет молодежи обменяться друг с другом интересными идеями и полезным опытом реализации важных социально значимых инициатив.

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