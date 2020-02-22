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Документы на построенное при Украине жилье получили около 50% отставников в Севастополе

Врио губернатора города Михаил Развожаев сообщил, что до конца года намерены завершить работу по передаче имущества

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Около половины военных пенсионеров, которые столкнулись в Севастополе с проблемой оформления документов на служебные квартиры, полученные при Украине, оформили жилье в социальный найм или в собственность, сообщил журналистам в субботу врио губернатора Михаил Развожаев.

До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году выходящие в отставку офицеры и мичманы Черноморского флота (ЧФ) жили в служебных квартирах, которые были построены по инициативе российских властей в Севастополе, являвшимся на тот момент украинским городом. Из-за ряда сложностей часть квартир была определена в собственность Москвы, часть - в собственность РФ. А семьи военных пенсионеров жили там по служебным ордерам, не оформляя их в собственность.

"Долго в Севастополе была серьезная проблема: для квартир, которые были построены в предыдущий период для офицеров Черноморского флота, долго был неясен правовой статус. Люди получили служебные квартиры, жили в них, но не могли получить договоры социального найма, не могли приватизировать в собственность. Речь идет как минимум о 658 квартирах, <…> сегодня 313 договоров социального найма заключено, и более 50 квартиры офицеры оформили в собственность", - рассказал Развожаев.

Он уточнил, что на права собственности проверены все 658 квартир. Они переданы городу, и живущие в них семьи могут заключить договор социального найма, а потом, если не приватизировали другое жилье, оформить их в собственность. "Люди очень сильно по этому поводу переживали, очень много обращений и вопросов было по этому поводу - люди боялись, что не смогут оформить квартиры в собственность, передать по наследству", - отметил глава города.

По его данным, в субботу после торжественного мероприятия для военнослужащих Черноморского флота, приуроченного ко Дню защитника Отечества, еще пять договоров социального найма вручены офицерам. "Если 658 всего, 313 оформлены, то остается где-то половина работы. Будем пытаться сделать это побыстрее, <…> до конца года. Ведется большая работа по передаче имущества, проверяются все документы - после этого квартира передается", - добавил Развожаев.

Теги
РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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