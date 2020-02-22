{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд впервые отстранил от работы главу коллекторской фирмы за рассылку СМС с угрозами

Компания ранее уже привлекалась судом к штрафам за аналогичные нарушения

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Суд в Москве впервые в российской практике отстранил от работы главу коллекторской фирмы, чьи сотрудники рассылали должникам сообщения с угрозами и нецензурной лексикой и применяли программы автодозвона. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"За нарушение законодательства в сфере осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности руководителя ООО "Проф коллекшн" впервые привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде дисквалификации на шесть месяцев", - сообщили в управлении.

В ходе административных расследований по нескольким жалобам жителей Москвы приставы установили, что работники компании для общения с гражданами использовали программы автодозвона [частота звонков должникам ограничена законом, вступившим в силу в 2017 году] и направляли многочисленные текстовые сообщения, в которых в том числе содержались оскорбления, ненормативная лексика, угрозы в отношении родных и близких должников, оказывая тем самым недопустимое психологическое воздействие.

По результатам проверок в Арбитражный суд Москвы были направлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"). С учетом того, что компания ранее уже привлекалась судом к штрафам за аналогичные нарушения, суд применил к гендиректору компании к дисквалификацию сроком на шесть месяцев [лишение права осуществлять деятельность по управлению юридическим лицом].

ООО "Проф коллекшн", зарегистрированное в Сочи, включено в госреестр юридических лиц, занимающихся деятельностью по возврату просроченных долгов, в феврале 2017 года. Согласно информации на сайте компании, в 2019 году по всероссийскому бизнес-рейтингу ей был присвоен статус "Лидер отрасли - 2018".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
МИД России ожидает, что эпидемию коронавируса возьмут под контроль к началу ОИ в Токио
Есть предпосылки, чтобы эпидемия пошла на спад, заявили в ведомстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС