В Северной Осетии три НКО выиграли президентские гранты на общую сумму в 1,9 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 февраля. /ТАСС/. Три некоммерческие организации (НКО) в Северной Осетии стали победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов. Общая сумма выигрыша составила почти 2 млн рублей, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Министерства экономического развития республики.

"Три некоммерческих организации Северной Осетии стали победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов. В частности, проекты "Почтить память ветерана, убрав могилу" молодежной организации "Иры ныфс", "Герои былых времен в сердце моем" организации "Комсомол Осетии" и проект создания театральной студии для детей и молодежи с инвалидностью реабилитационного центра детей-инвалидов "Алания", - говорится в сообщении. Общая сумма финансирования превысит 1,9 млн рублей.

Активисты организации "Иры ныфс" выявят на средства гранта неблагоустроенные памятники героям Великой Отечественной войны в республике, проведут их капитальный ремонт, а также организуют тематические лекции историков для молодежи. "Комсомол Осетии" планирует провести краеведческий конкурс среди школьников и молодежи на лучшие фоторепортаж и журналистское исследование с подготовкой каталога памятников "Герои былых времен в сердце моем". Будут также разработаны постоянно действующие туристические маршруты по местам боевой славы, создан центр поддержки волонтерского движения молодежи по поиску без вести пропавших воинов, историко-патриотические и культурно-просветительские мероприятия.

Реабилитационный центр "Алания" создаст в театральной студии условия для творческого развития и реабилитации посредством искусства как минимум для 50 человек из числа детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Это будет способствовать не только раскрытию их творческого потенциала, но и социальной адаптации, решению проблемы недостатка подобных учреждений.

Всего победителями первого в этом году конкурса президентских грантов стали 2017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей. На первое место - как по количеству проектов, так и по сумме грантов - вышло направление "Сохранение исторической памяти", что связано с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Прием заявок на второй конкурс начнется 26 февраля. Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщал, что общая сумма поддержки НКО за три года составила более 44 млрд рублей.