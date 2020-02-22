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Распространение коронавируса нового типа

Карантин сняли с пассажиров вагона, отцепленного в Брянске из-за подозрений на коронавирус

Все пробы, взятые у пассажиров, оказались отрицательными. Не выявили у них и острых респираторных инфекций

ТАСС, 22 февраля. Пассажиров вагона поезда Киев - Москва, отцепленного в Брянске из-за подозрения на коронавируса нового типа у ехавшей в нем гражданки КНР, отпустили из карантина. Гражданка Китая, у которой также не подтвердился диагноз, покинет Брянск в течение дня, сообщили в субботу ТАСС в правительстве Брянской области.

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"21 человек из 22 граждан, которые были помещены на карантин, покинули карантинное помещение и отправились по своим направлениям, большинство - в сторону Москвы. Карантин снят. Все пробы отрицательные, никаких вирусных заболеваний, в том числе и острых респираторных вирусных инфекций, не выявлено. Сейчас в Брянске остается гражданка КНР, она ждет каких-то документов и течение дня должна покинуть город", - сообщила начальник управления информационного обеспечения деятельности губернатора и правительства Брянской области Юлия Старовойтова.

В ночь на 21 февраля в Брянской области отцепили вагон поезда, который направлялся из Киева в Москву из-за высокой температуры одной из пассажирок. Женщина была помещена в отдельный бокс Брянской областной инфекционной больницы.

Всего с женщиной, у которой было подозрение на коронавирус, контактировал 21 человек, из них 13 - граждане Украины, одна - гражданка Белоруссии, семь - граждане России. 13 человек были помещены на карантин в Брянскую горбольницу №4, им создали комфортные условия, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Еще восемь граждан Украины отказались покинуть вагон, с ними на месте работали медики.

Поезд следовал из Киева в Москву и был сформирован "Украинскими железными дорогами". После проведения комплекса противоэпидемических мероприятий в санитарном тупике его отправили по маршруту следования.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию. По последним данным, количество летальных исходов в Китае составило 2345, выздоровели более 20 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 76,2 тыс.

Теги
РоссияКитайБрянская областьРаспространение коронавируса нового типа
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