Первый реактор старейшей АЭС Франции окончательно остановлен

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Первый из двух реакторов атомной электростанции "Фессенхайм" на западе Франции полностью прекратил работу в ночь на субботу в соответствии с решением правительства страны. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление компании-оператора электростанции EDF.

"Реактор был отключен от сети примерно в 02:00 (04:00 мск), следует отметить прекрасную работу коллектива, это был очень сильный и эмоциональный момент для тех, кто находился в зале управления", - приводит агентство слова представителя EDF. Отмечается, что на сей раз последующего перезапуска не ожидается.

Подобный реверанс в адрес сотрудников АЭС обусловлен царившей на протяжении нескольких дней напряженностью в связи с закрытием энергоблока. Сотрудники вечерней смены, которым предстояло отключать реактор, даже рассматривали возможность отказа выполнять распоряжение руководства, поскольку опасаются остаться без работы. В EDF, однако, заверили, что позаботятся о дальнейшем трудоустройстве тех, кто работал на станции.

Демонтаж реактора, согласно плану, должен занять около 20 лет. В первые пять лет предстоит охладить внешний контур реактора и изъять радиоактивное топливо, после чего провести демонтаж прилегающих построек. Оставшиеся 15 лет будет вывозиться оборудование и производиться демонтаж конструкций непосредственно в самом реакторе.

АЭС "Фессенхайм" - старейшая действующая атомная электростанция Франции, расположенная на северо-востоке страны в регионе Эльзас. Из-за давности срока своей эксплуатации (введена в строй 1 января 1977 года) она неоднократно становилась объектом критики со стороны экологов. Ее закрытие было одним из предвыборных обещаний президента Франсуа Олланда, однако сроки переносились уже несколько раз. 19 февраля 2020 года в официальном государственном вестнике Journal Officiel было опубликовано распоряжение правительства Франции, в котором прописаны точные сроки остановки двух реакторов старейшей АЭС Франции "Фессенхайм" - 22 февраля и 30 июня соответственно.