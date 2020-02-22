Кудрин сообщил, что лечению ВИЧ в России уделяется все больше внимания

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в настоящее время уделяется все больше внимания лечению ВИЧ-инфекции, он выразил надежду на преодоление критической ситуации, которая сложилась в России. Об этом Кудрин написал на своей странице в Twitter.

"Все больше внимания к вопросу лечения ВИЧ. Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет все больше", - отметил глава Счетной палаты.

Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на перечень поручений президента РФ Владимира Путина сообщило, что глава государства распорядился разработать новую государственную стратегию по борьбе с ВИЧ-инфекцией до 2030 года с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, в поручениях содержатся указания об обследовании граждан России на наличие ВИЧ-инфекции в рамках диспансеризации при условии их согласия и соблюдения конфиденциальности. Помимо этого, президент потребовал увеличить в два раза охват антиретровирусной терапии (ВОЗ рекомендует начинать лечение такой терапией сразу после выявления диагноза) людей с ВИЧ - до 90%. Также глава государства распорядился проработать вопрос снижения отпускных цен производителей лекарственных препаратов и их централизованной закупки.