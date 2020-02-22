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Митрополит Иларион не считает необходимым создание института омбудсмена для верующих

У Русской православной церкви налажено взаимодействие с государством на разных уровнях, подчеркнул митрополит

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) не видит необходимости для Русской православной церкви (РПЦ) в создании в России института уполномоченного по защите прав верующих, поскольку у РПЦ налажено взаимодействие с государством на разных уровнях. Об этом он сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

В октябре 2019 года член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Ряховский на заседании постоянных комиссий СПЧ и Совета при президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями предложил проработать вопрос о создании института уполномоченного по защите прав верующих.

"Чем будет... заниматься этот омбудсмен? <...> У нас взаимодействие с государством налажено на самых разных уровнях, начиная от уровня патриарха... и кончая архиереями, - сказал митрополит. - Если этот омбудсмен призван защищать права сект, то к этому у нас тоже большие вопросы. У нас в стране существует свобода вероисповедания. Если секты не нарушают законодательство, если они не занимаются экстремистской или террористической деятельностью, никто их не трогает. А вот если они начинают нарушать законодательство, тогда вступает в силу закон. И тогда, я думаю, никакой омбудсмен им не поможет".

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Россия
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