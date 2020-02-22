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Акции протеста во Франции

Первый вице-президент Азербайджана удостоена папского рыцарского ордена

Мехрибан Алиева произведена в дамы Большого креста ордена Пия IX

ВАТИКАН, 22 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева произведена в дамы Большого креста ордена Пия IX, одного из высших папских рыцарских орденов. Как корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в службе печати Святого престола, награждение состоялось после аудиенции у Папы Римского Франциска.

"По завершении встреч в Госсекретариате Ватикана госсекретарь кардинал Пьетро Паролин вручил супруге президента Азербайджана Большой крест ордена Пия IX. Наградой была отмечена ее деятельность и вклад в продвижение культуры, в том числе при взаимодействии с институтами Святого престола", - сообщили ТАСС.

Алиева среди прочего возглавляет Фонд Гейдара Алиева, который активно занимается гуманитарной и культурной деятельностью. В частности, при участии фонда проводились восстановительные работы в римских катакомбах, захоронениях христиан первых веков.

Орден Пия IX был учрежден в 1847 году. Он присуждается за выдающиеся заслуги перед церковью и обществом. Большой крест - особая степень, вручаемая главам государств и высокопоставленным государственным деятелям.

Среди кавалеров ордена - нынешний президент Итальянской республики Серджо Маттарелла, целый ряд бывших глав итальянского государства, включая почетного президента Джорджо Наполитано, а также ряд коронованных особ - король Швеции Карл XVI Густав, великий герцог Люксембурга Анри, короли Испании и Бельгии Хуан Карлос и Альберт II.

Теги
АзербайджанВатиканИталияАлиева, Мехрибан Ариф гызыАкции протеста во Франции
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