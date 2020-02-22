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На Финском заливе в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Кроме того, остановлено движение судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Комплекс защитных сооружений на Финском заливе (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли на ночь из-за угрозы наводнения в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков, движение судов остановлено, сообщила пресс-служба комплекса.

Как сообщили журналистам в городском управлении МЧС, по прогнозу синоптиков, в Петербурге 23 февраля ожидаются порывы ветра до 28 м/С. Синоптики прогнозируют, что высота волны в Финском заливе во время таких порывов может достигать 3,5 м.

"Принято решение о закрытии водопропускных отверстий. <…> Изоляция акватории Невской губы от Финского залива продлится с 17:00 мск 22 февраля до 09:00 мск 23 февраля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что время открытия может измениться при улучшении или ухудшении погодных условий. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в настоящее время затворы дамбы закрываются.

"Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в 16:00 мск. Движение судов будет восстановлено после открытия затвора судопропускного сооружения", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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