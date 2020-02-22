"Политика сама пришла ко мне". Шнуров прокомментировал вступление в Партию роста

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Музыкант Сергей Шнуров, вступивший в Партию роста, заявил, что он решил начать заниматься политикой в надежде сделать страну лучше.

"Мне кажется, это тот случай, когда политика сама пришла ко мне. В один момент (может быть, самонадеянно) мне показалось, что нашу страну можно сделать лучше", - сказал он в субботу в интервью программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

Шнуров отметил, что одной из важных тем считает отношение к культуре в России. "[Это] не какой-то заповедник, какое-то сакральное знание, которое доступно немногим. Культура - это наша среда, это то, в чем мы существуем с вами. И культура - это не система запретов, а система понимания того, где что уместно, система уместностей", - пояснил он.

20 февраля Шнуров, входящий в общественный совет при комитете Госдумы по культуре, вступил в Партию роста. В 2021 году партия будет принимать участие в выборах в Госдуму.

Сергей Шнуров - российский рок-музыкант, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель, лидер и автор большинства песен группы "Ленинград". Родился 13 апреля 1973 года. Группа "Ленинград" была создана в 1997 году, весной 2019 года было объявлено о ее прощальном турне.