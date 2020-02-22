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Парфенов планирует продолжить фильм "Русские грузины" проектом о русских немцах

По словам журналиста, русские немцы, евреи и грузины "массово и ярко приходили в русскую цивилизацию"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Цикл фильмов Леонида Парфенова про нации, которые играли большую роль в российской истории, может продолжиться картиной о русских немцах. Об этом он заявил в субботу в Екатеринбурге на представлении первой части своего двухсерийного документального фильма "Русские грузины".

"Русские немцы. Было три народа, по моему убеждению... которые особенно массово и ярко приходили в русскую цивилизацию, карьеру, культуру, историю, и на каком-то этапе в элитах, это мое мнение, они становились как бы второй титульной [нацией]: это были русские немцы - от Петра I до Первой мировой войны, включая всех русских царей во главе с Екатериной... и евреи, и грузины", - сказал Парфенов, отвечая на вопрос, о какой нации будет его следующий документальный фильм.

Дольше всего Россией правили "одна русская немка" и "один русский грузин", заявил Парфенов. "Герман Греф продолжает нести именем, фамилией и отчеством знамя русского немца", - добавил он.

"Русские грузины"

"Русские грузины" - двухсерийный документальный фильм об исторической роли грузин в российской, а позже советской политике, культуре и науке. Герои фильма - Багратион и Шеварднадзе, Пиросмани и Данелия, Баланчин и Андроников. Особенно подробно показана роль Сталина, одного из самых долговременных правителей страны, чья идеология, вкусы и привычки во многом сформировали российский образ жизни, существующий и поныне.

"Про феномен, которого больше нет, но который, как мне кажется, ценен для цивилизации и одной, и другой страны, для истории того и другого народов. Не будет никогда больше обрусения грузин ради карьеры", - рассказал Парфенов о своем фильме во время встречи со зрителями в Екатеринбурге.

Теги
РоссияПарфенов, Леонид Геннадьевич
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