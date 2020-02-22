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Распространение коронавируса нового типа
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Италия вышла на первое место по числу заразившихся новым коронавирусом в Европе

Число зараженных достигает 50 человек

РИМ, 22 февраля. /ТАСС/. Италия вышла на первое место по числу заразившихся новым коронавирусом среди европейских стран. Как отметил в субботу в беседе с агентством ANSA член исполнительного комитета ВОЗ Вальтер Риччарди, это единственная европейская страна, где зарегистрированы летальные случаи.

По его словам, число так называемых вторичных случаев заражения людей, которые не бывали в зоне вспышки заболевания в Китае, достигает 50 человек. 34 случая подтверждены в северной области Ломбардия, 11 - в центральной Венето.

Два человека, которым был диагностирован коронавирус, умерли. Жертвы - 78-летний мужчина, который на протяжении 10 дней проходил в больнице под Падуей лечение от ОРЗ и умер от осложнений на фоне других проблем со здоровьем, и пожилая женщина, которая скончалась дома.

Ранее она обращалась в отделение скорой помощи в городе Кодоньо, где был госпитализирован 38-летний итальянец. Он мог заразиться от приятеля, вернувшегося из Китая, результаты первичных анализов которого не подтверждают наличие у него коронавируса. Среди заразившихся - около 10 медицинских работников.

Губернатор Венето Лука Дзайя объявил о закрытии на следующей неделе всех университетов в области. Пока не принималось решения об отмене мероприятий Венецианского карнавала, однако во многих северных городах отменяются карнавальные гуляния, а также спортивные мероприятия.

Число случаев заражения коронавирусом в северной области Ломбардия достигло 46 человек, объявил губернатор Аттилио Фонтана. Он также подтвердил первый случай заражения в Милане. 78-летний пациент был доставлен пять дней назад в больницу "Сан-Раффаэле". Ранее сообщалось о 11 случаях в соседней области Венето и одном - в Пьемонте. Два человека, у которых был диагностирован коронавирус, умерли: вызываемое им заболевание (COVID-19) оказалось выявлено поздно.

10 городов в Ломбардии в районе Лоди находятся на полном карантине и в изоляции. Решение о закрытии в целях предосторожности школ по крайней мере до 25 февраля принимается в разных городах на севере Италии.

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ИталияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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