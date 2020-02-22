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Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи

В турнире примут участие 14 спортсменов

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в субботу вечером приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо, который проходит на олимпийской арене "Ледовый куб" в Сочи.

Декларация о создании Лиги боевого самбо была подписана в субботу в преддверии старта чемпионата. Подписи под документом поставили президент лиги Аркадий Ротенберг, президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков, а также главы всех континентальных федераций самбо.

В турнире примут участие 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной России по боевому самбо. Среди них 11 мастеров спорта и три кандидата в мастера спорта, победители и призеры первенства России по боевому самбо среди юниоров 2019 года. Встречи состоятся в семи весовых категориях - 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг и 100 кг.

Владимир Путин обладает званием мастера спорта по самбо и неоднократно посещал соревнования в этом виде единоборства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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