СМИ: геологическая служба Индии опровергла данные о крупных месторождениях золота

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Геологической службы Индии (Geological Survey of India, GSI) Эм Сридхар опроверг появившиеся в субботу сообщения о том, что геологи обнаружили на севере Индии два огромных месторождения золота с запасами около 3 тыс. тонн. Об этом специалист заявил информационному агентству PTI.

"Такие данные никто из GSI не приводил <...> Геологическая служба Индии не давала оценок о столь больших запасах золота на месторождениях в районе Сонбхадра ", - цитирует агентство Сридхара.

Он отметил, что геологоразведочные работы проводились в названном районе в 1998-1999 и 1999-2000 годах. Полученные данные были неудовлетворительными, и их результаты не позволяли сделать вывод о наличии гигантских запасов драгоценного металла. Согласно оценкам геологов, были обнаружены запасы руды в объеме около 52,8 тыс. тонн, содержание золота в которых составило 3,03 грамма на тонну, что в целом составляет примерно 160 кг золота, а вовсе не 3 тыс. тонн, добавил геолог.

Ранее агентство PTI, со ссылкой на сотрудника геологической службы северного штата Уттар-Прадеш сообщило, что в округе Сонбхадра обнаружены два золоторудных месторождения, запасы которых оцениваются в 3 тыс. тонн золота на общую стоимость $167 млрд. Это почти в пять раз больше, чем нынешние золотые запасы Индии.