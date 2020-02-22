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Полиция Италии не нашла следов употребления допинга российскими биатлонистами

По данным посольства России, полицейские изъяли телефон и переносной компьютер биатлониста Логинова и телефон его личного тренера Касперовича
Отель в Антхольце, где проживает сборная России по биатлону Артем Кузнецов/ТАСС
Описание
Отель в Антхольце, где проживает сборная России по биатлону
© Артем Кузнецов/ТАСС

РИМ, 22 февраля. /ТАСС/. Первичные результаты обыска, проведенного итальянскими карабинерами у российских биатлонистов в Италии, не выявили улик применения допинга. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Италии, распространенном в субботу.

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"Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста Логинова и телефон его личного тренера Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования", - говорится в заявлении.

Как пояснили дипломаты, в соответствии с полученным документом, в прокуратуру Больцано от представителя Международного союза биатлонистов поступил сигнал о возможном наличии в номерах россиян улик, документации и информационных материалов, свидетельствующих об использовании российским атлетами допинга, что уголовно преследуется в Италии.

Итальянские правоохранительные органы не планируют предпринимать никаких мер по ограничению свободы российских биатлонистов. Сборная, участвующая в чемпионате мира в Италии, продолжает принимать участие в соревнованиях, говорится в заявлении. "Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют. Наша сборная продолжает участвовать в соревнованиях и планирует убыть из Италии согласно ранее намеченному графику", - отмечается в заявлении дипломатов.

Теги
ИталияРоссияЧемпионат мира по биатлонуОбыски у сборной России по биатлону на ЧМ в Италии
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