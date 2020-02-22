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Распространение коронавируса нового типа

Reuters: инкубационный период при заражении новым коронавирусом может достигать 27 дней

По данным агентства, у 70-летнего мужчины из Хубэя симптомы заболевания проявились только на 27 день после контакта с зараженной инфекцией сестрой

ТАСС, 22 февраля. Инкубационный период при инфицировании новым типом коронавируса может превышать 14 дней и доходить до 27 суток. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти провинции Хубэй.

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По данным агентства, власти провинции проинформировали, что у 70-летнего мужчины из Хубэя симптомы заболевания, вызванного коронавирусом, проявились только на 27 день после контакта с зараженной инфекцией сестрой.

Как отмечает Reuters, более долгий инкубационный период может существенно усложнить борьбу с распространением коронавируса.

Ранее 10 февраля издание Sina со ссылкой на препринт научной статьи, опубликованный на medRxiv.org, сообщила, что максимальный инкубационный период для вызываемого новым коронавирусом заболевания может достигать 24 дней. При этом по последним оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средняя продолжительность инкубационного периода составляет пять-шесть дней.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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