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Распространение коронавируса нового типа

Власти Ирана сообщили о шестом умершем от болезни, вызванной коронавирусом

В стране зарегистрировано 28 случаев заболевания

ТЕГЕРАН, 22 февраля. /ТАСС/. Шестая смерть от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирована в Иране. Об этом заявил в субботу губернатор провинции Маркази Али Агазаде.

"Подтверждена смерть одного человека в провинции из-за коронавируса", - цитирует его агентство IRNA.

Информация о первых случаях заболевания в Иране, спровоцированного коронавирусом, появилась 19 февраля. На текущий момент было зарегистрировано 28 случаев.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Россию.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
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