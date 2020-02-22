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Песков: Путин ежедневно тренируется, занимаясь хоккеем, плаванием, самбо и фитнесом

По словам пресс-секретаря главы государства, Владимир Путин занимается спортом ежедневно

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Занятия спортом являются ежедневной практикой для президента Владимира Путина, при этом российский лидер продолжает заниматься самбо наряду с хоккеем, плаванием и фитнесом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в субботу в интервью Первому каналу на первом чемпионате Лиги боевого самбо в Сочи.

"Я знаю, что он продолжает эту практику [тренировок по самбо]. Я не думаю, что часто ему удается это делать, тем более что в его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место, но тем не менее он поддерживает себя, и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего такого фитнеса - это у него ежедневная практика", - сказал Песков.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков, который в юности тренировался с Путиным в одном спортивном клубе, назвал российского лидера "серьезным соперником" на борцовском ковре. "Он бросал в обе стороны, у него была разнообразная техника. А самое главное, что он был волевой спортсмен", - добавил Шестаков.

В субботу вечером президент России прибыл в Сочи на первый чемпионат созданной Лиги боевого самбо, который проходит на олимпийской арене "Ледовый куб". Путин обладает званием мастера спорта по самбо и неоднократно посещал соревнования по этому виду единоборств.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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