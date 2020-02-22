Путин уверен, что боевое самбо полюбят в России и за рубежом

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил в субботу победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо, а чемпион заключительного боя вечера в весовой категории до 100 кг Евгений Дубина из Санкт-Петербурга получил из рук главы государства кубок.

"Я от души хочу поблагодарить всех, кто организовал сегодняшнее мероприятие и, безусловно, спортсменов - ребят одаренных, мужественных, красивых, с мужским настоящим характером. Сегодня здесь нет проигравших - они все на пьедестале почета. Поздравляю вас", - сказал Путин по окончании чемпионата.

Он отметил, что самбо - это зрелищный и динамичный вид спорта, который был создан из лучших элементов национальных видов борьбы народов СССР, и боевое самбо, которое развивалось, как специальный вид подготовки спецподразделений разведки, контрразведки и Министерства обороны, сегодня становится массовым видом спорта. "Уверен, что и боевой раздел будет не просто заметен, а будет любим тысячами людей в нашей стране и за границей", - отметил президент.

Декларация о создании Лиги боевого самбо была подписана в субботу в преддверии старта чемпионата. Подписи под документом поставили президент лиги Аркадий Ротенберг, президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков, а также главы всех континентальных федераций самбо. В турнире приняли участие 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной России по боевому самбо. Среди них 11 мастеров спорта и три кандидата в мастера спорта, победители и призеры первенства России по боевому самбо среди юниоров 2019 года. Встречи проходили в семи весовых категориях - 57 кг, 62 кг, 68 кг, 74 кг, 82 кг, 90 кг и 100 кг.

Владимир Путин обладает званием мастера спорта по самбо и неоднократно посещал соревнования в этом виде единоборства.