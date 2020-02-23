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В России празднуют День защитника Отечества

В честь праздника по всей стране пройдут торжественные шествия, концерты и салюты
Описание
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россияне отпразднуют День защитника Отечества торжественными шествиями, концертами и салютами.

Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятникам защитникам Отечества. По традиции президент России Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. На Красной площади дань памяти защитникам Отечества отдадут министр обороны РФ Сергей Шойгу и руководство Вооруженных сил РФ. Они также возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата.

Торжественные мероприятия, праздничные митинги и вахты памяти пройдут по всей стране.

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Вечером традиционно состоится большой концерт в Государственном Кремлевском дворце. Традиционно защитников Отечества сначала поздравляет президент России.

В этом году со сцены военнослужащих и членов их семей поздравят военные музыканты, а также Лев Лещенко, Александра Пахмутова, Пелагея, Николай Фоменко, Игорь Бутман, Сергей Маховиков, Лариса Голубкина, Тамара Гвердцители, Александр Ф. Скляр, Денис Майданов, Зара, Сергей Шнуров Валерия, Александр Розенбаум и другие.

Празднования в столице

Праздничные мероприятия пройдут во всех регионах РФ. В столице предусмотрена большая программа на ВДНХ. Для посетителей приготовили мастер-классы, лекции и концерты. Как сообщили в мэрии Москвы, программа получила название "Защитник Отечества сквозь века".

Посетители смогут увидеть, как выглядело снаряжение военнослужащих в разные эпохи, ознакомиться с устройством старинной оружейной кузницы и принять участие в мастер-классах от исторических реконструкторов.

Праздничные мероприятия состоятся на нескольких площадках: у арки главного входа, перед "Москвариумом", в центре славянской письменности "Слово", парке "Россия - моя история", а также в павильоне "Рабочий и колхозница".

У главного входа на ВДНХ гостей будет встречать особый почетный караул.

Кроме того, на территории ВДНХ откроется праздничная площадка "Древняя Русь" с лучным тиром, ристалищем для поединков на мечах и оружейной кузницей.

Также в столице пройдет ряд митингов и шествий, из-за которых будет ограничено движение на улицах в центре Москвы.

Салюты

Завершатся торжественные мероприятия праздничными салютами. Согласно приказу министра обороны РФ они пройдут в городах-героях России - Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске и Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии в 21:00 по местному времени.

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, отдельный гвардейский салютный дивизион запустит в Москве более 10 тыс. фейерверков.

Из 72 салютных установок, размещенных на 16 точках, будет выпущено в небо столицы свыше 10 тыс. фейерков более 70 видов, среди них "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 м.

История праздника

Праздник официально установлен приказом Революционного военного совета как День Красной Армии и Флота в 1923 году, в 1946 году его переименовали в День Советской Армии и Военно-Морского флота.

В первоначальной формулировке федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 13 марта 1995 года праздник именовался День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 года) - День защитников Отечества.

18 января 2006 года Госдума приняла поправку к закону. Упоминание о победе над кайзеровскими войсками было исключено как "не соответствующее историческим фактам". Из названия праздника также исключили множественное число - он стал Днем защитника Отечества.

В 2002 года 23 февраля впервые было объявлено нерабочим праздничным днем согласно новому Трудовому кодексу РФ.

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