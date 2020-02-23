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75-летие Победы

Канал "Россия-24" запускает эфирный проект "Помним каждого"

Главный редактор телеканала Евгений Бекасов отметил, что проект призван продемонстрировать масштаб потерь и дать зрителям понять, какую цену заплатила страна за победу над нацизмом

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Телеканал "Россия-24" в воскресенье запускает масштабный телевизионный проект "Помним каждого" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждый день с 23 февраля по 8 мая в прямом эфире канал будет демонстрировать цифровую доску Памяти - в круглосуточном режиме на экране появятся имена 12 млн 677 тыс. 857 бойцов.

"Цель нашего проекта - вспомнить всех героев Победы независимо от звания, масштабов подвига и уровня награды, - сказал ТАСС главный редактор телеканала Евгений Бекасов. - Треть телевизионного экрана будет отведена Цифровой доске памяти, список фамилий будет непрерывно транслироваться".

По его словам, проект призван продемонстрировать масштаб потерь, дать зрителям, в особенности молодой аудитории, осязаемое понимание цены, которую заплатила страна за победу над нацизмом.

"Представьте себе нескончаемый список фамилий, он будет практически непрерывно тянутся 76 дней: 12 млн 677 тыс. 857 имен - это люди, которых потеряла наша страна. Ведь, когда говоришь - 12 млн, цифра ощутимого впечатления не производит. Мы покажем имена героев на экране, размах потерь в месяцах, неделях, минутах и секундах. Одна секунда - одна исчезнувшая жизнь. И вы, глядя на секундомер, увидите, какую цену СССР заплатил за то, чтобы сейчас мы с вами говорили. Это должно произвести неизгладимое впечатление", - отметил Бекасов.

Главный редактор канала выразил надежду на то, что проект позволит материализовать память, позволит людям вспомнить и осознать трагическую грандиозность исторического события - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

О создании

Бекасов напомнил, что Минобороны РФ уже много лет реализует проект "Память народа" - интернет-портал документов о Второй мировой войне. Он является крупнейшим в мире информационным ресурсом открытого доступа, наполняемым всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны. "На создание нашего спецпроекта нас вдохновил именно интернет-портал "Память народа". В размышлениях о 75-летии Великой Победы мы решили преобразовать его и приспособить для телевизионного эфира", - рассказал он.

При реализации проекта разработчики решили задействовать треть телевизионного экрана. Имена упорядочены по категориям: "звания" и "должности". В каждой из категорий фамилии выстроены по алфавиту. Бекасов также отметил, что специальный проект не потеснит новостной эфир, останутся все информационные стримы и виджеты. "Цифровая доска Памяти будет дополнять вещание на протяжении практически всего суточного эфира, кроме коммерческой рекламы, блока анонсов и каких-то чрезвычайных трансляций", - уточнил он.

Проект "Помним каждого" реализуется совместно с управлением Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества и интернет-порталом документов о Второй мировой войне "Память народа".

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Россия75-летие Победы
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