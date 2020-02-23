Восемь эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян вернулись на родину

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Восемь россиян, находившиеся на борту туристического судна Diamond Princess, были доставлены на родину авиацией МЧС. Об этом сообщила журналистам в воскресенье заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"22 февраля в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территорию РФ из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. В Российскую Федерацию возвратились восемь россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные граждане отказались от перелета", - сообщила Голикова.

Она добавила, что эвакуация осуществлена авиацией МЧС при поддержке МИД России, посольства России в Японии и при участии специалистов Роспотребнадзора, а также российских врачей. Всего на судне находились 24 гражданина РФ.

Карантин

Голикова рассказала, что россияне будут в течение 14 дней находиться на карантине в Казани.

"Все эвакуированные российские граждане, а также лица, осуществляющие эвакуацию, в течение 14 дней будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в городе Казани в специализированном учреждении, где созданы все условия для комфортного нахождения. В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса", - сообщила вице-премьер.

Она также отметила, что эвакуированные чувствуют себя хорошо.

"Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает", - сказала Голикова.