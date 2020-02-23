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Распространение коронавируса нового типа
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Число зараженных коронавирусом в Хубэе за сутки выросло на 630 человек

За сутки в провинции умерли 96 человек

ТАСС, 23 февраля. Власти китайской провинции Хубэй зарегистрировали 630 новых случаев заражения коронавирусом нового типа в регионе - таким образом, общее число инфицированных составило 64 084 человека. Об этом говорится в выпущенном в воскресенье сообщении комитета по здравоохранения и гигиене провинции.

По информации комитета, за сутки в провинции умерли 96 человек, из которых 82 случая пришлось на центр региона город Ухань. 1742 человека излечились и были выписаны из больниц. 40 127 человек пока остаются на излечении в больницах региона, 8 853 из них находятся в критическом состоянии, 1 845 - в тяжелом.

Как отмечается в сообщении, всего с начала вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) в провинции было зафиксировано 15 299 случаев излечения. 2 346 заразившихся с начала вспышки умерли, подавляющее большинство смертей - 1 856 - приходится на Ухань.

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