Императору Японии Нарухито исполнилось 60 лет

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Император Японии Нарухито, который взошел на престол в мае прошлого года, в воскресенье отмечает свой 60-й день рождения. По этому случаю впервые 23 февраля в Японии объявлено национальным праздником. Ранее выходным было 23 декабря - день рождения предыдущего монарха Акихито.

"Мой путь в качестве символа государства, объединяющего наш народ, только начался. Я хочу со всей серьезностью выполнять свои обязанности в качестве символа государства, думать о людях и поддерживать их", - приводит слова Нарухито, сказанные им на пресс-конференции в преддверии юбилея, Управление императорского двора.

Монарх также отметил, что помнит тот путь, по которому шли его родители, и с глубоким уважением относится к ним и к их деятельности во время пребывания на престоле.

Влияние коронавируса

Впервые за долгое время публичные мероприятия по случаю дня рождения императора Японии были отменены. Это решение связано с распространением коронавируса. На настоящий момент в Японии подтверждено 769 случаев заражения, три человека умерли. Большинство заразившихся - это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который 3 февраля прибыл в порт Иокогама и был поставлен на карантин.

Обычно в день рождения монарх и члены его семьи несколько раз выходят на специальный бронированный балкон во дворце в центре Токио, чтобы поприветствовать жителей страны. На подобные мероприятия собираются несколько десятков тысяч человек. Зачастую, чтобы попасть на территорию дворца, требуется простоять в очереди более двух часов.

Последний раз отмена приветственной части происходила в 1996 году при предыдущем императоре Акихито. Тогда это было связано с захватом японского посольства в Лиме.

"Я надеюсь, что распространение инфекции прекратится как можно скорее", - сказал Нарухито. Он также выразил соболезнования родственникам умерших от коронавируса.

Об Олимпиаде

Нарухито также затронул тему предстоящих летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Он рассказал, что предыдущая Олимпиада в японской столице в 1964 году стала для него "первой встречей с миром". "Я думаю, что возможность увидеть это событие своими глазами стала для меня источником стремления к миру во всем мире, которое продолжает быть внутри меня", - отметил монарх.

Император также выразил надежду, что как можно больше молодежи сможет во время Олимпиады углубить свое понимание других народов и проникнуться уважением ко всем странам на планете.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.

О монархе

Новый император Японии вступил на престол 1 мая прошлого года, после того как его 85-летний отец Акихито отрекся от титула в связи с преклонным возрастом. В тот же день Нарухито получил символы своих полномочий - главную государственную и личную императорскую печати, а также так называемые священные регалии - меч и драгоценную яшму. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов. Официальная церемония по случаю интронизации, на которой Нарухито объявил о вступлении на престол в соответствии с конституцией Японии, состоялась 22 октября.

Нарухито - первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он окончил токийский элитный университет Гакусюин и Оксфорд. Супруга нового императора 55-летняя Масако - дочь известного в Японии дипломата, она окончила Токийский университет и Гарвард, до замужества делала успешную карьеру в МИД страны.