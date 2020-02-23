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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: США отказались от эвакуации американцев с Diamond Princess в начале карантина

Свое решение Вашингтон поменял за четыре дня до его окончания

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Япония в начальный период карантина на круизном лайнере Diamond Princess предлагала США эвакуировать своих граждан, однако Вашингтон настоял на том, чтобы американцы оставались на борту судна. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве.

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На предложение Японии США ответили, что риск заражения возрастет, если пассажиры будут высажены на берег и доставлены на американскую авиабазу Йокота в черте префектуры Токио для последующей эвакуации. В Вашингтоне на тот момент также отметили, что гигиена на судне соблюдается надлежащим образом.

Тем не менее 15 февраля - за четыре дня до окончания карантина - США поменяли свое решение и уведомили японскую сторону о том, что эвакуируют американских граждан с борта лайнера. 17 февраля около 380 американцев покинули судно и были вывезены чартерными рейсами в США, где их ждал двухнедельный карантин. У 18 из них был диагностирован коронавирус.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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