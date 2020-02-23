Восемь россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, прибыли на карантин в Казань

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Восемь россиян, эвакуированных с туристического судна Diamond Princess, прибыли на карантин в Казань, среди них есть один ребенок. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Борт прибыл. Они уже сейчас двигаются в сторону инфекционной больницы. Восемь человек, четверо татарстанцы, среди этих восьми есть один ребенок. На сегодняшний день те возможности, которые есть у этой инфекционной больницы в Казани - одни из самых лучших, они позволяют обеспечить полный медицинский осмотр и наблюдение граждан, они будут помещены в отдельный бокс", - сказала она.

Как сообщила ранее журналистам заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, 8 россиян, находившиеся на борту туристического судна Diamond Princess, были доставлены на родину авиацией МЧС. Вернувшиеся в страну соотечественники, по ее словам, чувствуют себя хорошо, выявленное ранее у троих из них заболевание протекает в легкой форме.