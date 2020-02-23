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Молодежь Камчатки почтила память погибшего в Сирии земляка

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы №5, их родители и активисты "Молодой гвардии Единой России" выстроились в форме звезды и запустили в небо воздушные шары цвета российского флага

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Памятная акция в честь погибшего в Сирии уроженца Камчатки Марата Ахметшина прошла в Петропавловске-Камчатском. Об этом ТАСС сообщил один из организаторов мероприятия, директор детско-юношеской спортивной школы №5 Илья Толмачев.

Капитан-артиллерист Марат Ахметшин родился в городе Елизово в 1980 году и погиб в июне 2016 года в сирийской Пальмире. Он вступил в бой с превосходящими силами противника. Отражая атаку 200 боевиков, он уничтожил несколько боевых машин. В бою он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Чтобы почтить память геройски погибшего земляка, воспитанники детско-юношеской спортивной школы №5, их родители и активисты "Молодой гвардии Единой России" выстроились в форме звезды и одновременно запустили в небо воздушные шары цвета российского триколора.

"Марат Ахметшин - наш земляк, нам было важно, чтобы о его подвиге знали как можно больше жителей Камчатки. Перед городскими соревнованиями по кикбоксингу в субботу я предложил своим спортсменам принять участие в акции вместе с активистами "Молодой гвардии Единой России", - рассказал ТАСС Илья Толмачев, добавив, что в памятной акции участвовали около 50 человек.

В краевой столице Камчатки 23 февраля проходят мероприятия, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества. Программа начнется с церемонии возложения цветов у стелы "Город воинской славы" в центре города и продолжится праздничным концертом "Защитникам Отечества - Слава!". Завершится праздник фейерверком, который будет дан в 19:00 местного времени на Озерновской косе.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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