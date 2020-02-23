В Южной Корее зафиксировали четвертую смерть от коронавируса

ТАСС, 23 февраля. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло с 433 до 556. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.

Отмечается, что большинство заболевших зафиксировано среди прихожан религиозной организации и близлежащего госпиталя в городе Тэгу. Ведомство также уведомило о четвертом случае смерти от коронавируса. По его данным, жертвой стал 57-летний пациент госпиталя в городе Чхондо.

В субботу Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения информировал о 87 новых случаях заражения.

Южнокорейские власти выяснили, что так называемым нулевым пациентом, с которого началась вспышка заболевания в Тэгу, была 61-летняя женщина. После заражения она продолжала вести активный образ жизни - пользовалась общественным транспортом и дважды побывала на церковных службах, где в общей сложности присутствовало более тысячи человек. В настоящее время заболевшая изолирована и проходит курс лечения в больнице.