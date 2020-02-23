Военные из Новосибирска восстановили танк Т-34 и оснастили его оригинальными деталями

НОВОСИБИРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Техники Центрального военного округа (ЦВО) из подразделения, дислоцированного в Новосибирской области, завершили начатую в 2017 году работу по восстановлению легендарного танка Т-34. Его полностью оснастили оригинальными запчастями. Об этом сообщил ТАСС командир взвода ремонтно-восстановительного батальона Андрей Шуварин, руководивший работами.

"Буквально на днях нам доставили рычаг переключения передач. Теперь можно сказать, что танк у нас полностью с оригинальными запчастями", - сказал Шуварин.

Идея восстановить машину военных лет возникла у офицеров штаба 41-й армии в 2016 году в ходе подготовки к параду Победы в Новосибирске. Выбор пал на Т-34 - советский средний танк периода Великой Отечественной войны, который выпускался серийно с 1940 года, а в 1942-1947 годах был основным танком РККА и ВС СССР, после войны он стал одним из символов Победы.

За основу взяли танк, который долгое время находился на территории Юргинского гарнизона в соседнем Кузбассе в качестве памятника. В 2016 году его сняли с постамента и привезли в Новосибирск.

Груда металлолома

Восстановить танк предложили прапорщику Шуварину, который уже 23 года занимается ремонтом военной техники. "Когда я впервые увидел танк, то понял, что это просто груда металлолома, причем пустая внутри", - вспоминает Шуварин. По его словам, взяться за дело побудило стремление почтить память деда, ветерана Великой Отечественной войны.

Благодаря найденным в интернете чертежам удалось выпилить некоторые компоненты из современного металла, чтобы придать машине хотя бы минимальную функциональность. Редкие запчасти пришлось искать практически по всей стране. "Искали как могли. Через друзей, через знакомых, в интернете. В поисках помогали офицеры штаба 41-й армии, автобронетанковой службы", - вспоминает прапорщик.

По его словам, найти оригинальные запчасти оказалось сложно, поскольку большую часть оставшихся после войны танков Т-34 разобрали на запчасти, а корпуса установили в качестве памятников. В частности, Шуварин долго не мог найти бортовые фрикционы, которые отвечают за механизм поворота на гусеничных машинах.

"Мы уже в 2017 году завели танк в первый раз, но фрикционов не было, и он не мог ехать", - рассказывает прапорщик. Проблему решили, установив фрикционы от гусеничного самоходного парома (ГСП). Следующие три дня танк проходил тест-драйв на всей территории части. Несмотря на то, что фрикционы ГСП рассчитаны на 18 т, а Т-34 весит 30 т, танк успешно прошел своим ходом по площади Ленина в Новосибирске на параде Победы.

Через год для Т-34 удалось найти оригинальные фрикционы, а со временем - и остальные детали.

30 лет гарантии

Ныне танк полностью соответствует оригиналу. Однако у команды Шуварина нет уверенности в некоторых узлах и агрегатах, их постараются заменить на такие же, но сохранившиеся лучше.

"Планируем поменять радиатор. Старый достался с Юргинского полигона, он работает, но когда его только доставили в Новосибирск, в нем было не меньше 20 дыр, которые позднее запаяли. Когда радиатор заменим, сможем гарантировать 30 лет стабильной эксплуатации танка", - говорит Шуварин.

В этом году Т-34 вновь примет участие в параде Победы.

Между тем Шуварин уже мечтает взяться за восстановление другой легендарной машины - грузовика ГАЗ-АА - знаменитой полуторки. Дед прапорщика Александр Гавриш был водителем и прошел на таком грузовике всю войну. С первого же дня он возил на полуторке боеприпасы на фронт. В Новосибирске есть один такой грузовик, он стоит в качестве памятника в Советском районе города. Именно его прапорщик и хочет восстановить.